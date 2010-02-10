Директорам школ Львова позволили бить «по заднице» детей-мажоров

Школы Львова обязаны должным образом подготовиться к встрече Пасхи своими силами. Никаких дополнительных средств из бюджета на это предусмотрено не будет. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщил первый заместитель городского головы Львова Олег Синютка на совещании с директорами школ Франкивского района города Львова, информирует корреспондент ЗИКа.

«Дополнительных средств на это не будет», – заявил Синютка.

При этом он призвал директоров школ активно вовлекать в предпасхальную толоку учеников, в том числе и детей-мажоров.

«Детей нужно учить работать», – сказал Синютка. По его мнению, чтобы принудить учеников к труду, нелишним будет и применение со стороны учителей некоторой физической силы.

«Если какой-то ученик иногда получит по заднице, а иногда линейкой по рукам – в этом нет ничего страшного. Еще никому от того, что получил по заднице хуже не стало», – объяснил первый заместитель мэра Львова.