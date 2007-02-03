Подлинный курс доллара - 2,68 гривни. Считайте сами...

Согласно традиционному "индексу Биг Мака", разработанному журналом The Economist, доллар в Украине должен стоить 2,68 гривни. Это следует из того, что один из самых популярных в мире гамбургеров стоит в Украине 1,71 доллара, а в США - 3,22 доллара.

При расчете "индекса Биг Мака" The Economist сопоставляет стоимость гамбургера в разных странах для того, чтобы оценить покупательные способности мировых валют по отношению к доллару.

Кроме украинской валюты, недооцененными, согласно данным индекса, являются китайские юани (56 процентов от текущего курса) и российский рубль (42,5 процента). Дороже всего Биг Мак стоит в Швейцарии - 5,05 доллара. Самые дешевые гамбургеры продают в Китае (1,41 доллара), Египте (1,6 доллара) и... на Украине.

Индекс Биг Мака - первый и самый значимый среди подобных индексов. В последнее время экономисты также стали считать стоимость валют по другим товарам. Например, австралийский инвестиционный банк Commonwealth Securities ввел "индекс iPod".

По материалам Ленты.ру