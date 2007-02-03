Главный крымский милиционер принесёт опыт Артёмовска и Макеевки

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО сегодня представил членам коллегии Главного управления МВД Украины в АРК исполняющего обязанности начальника, полковника милиции Анатолия МОГИЛЕВА.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей крымского Главка МВД, В.ЦУШКО в ходе представления А.МОГИЛЕВА подробно охарактеризовал ситуацию, сложившуюся в системе МВД и обосновал необходимость "коренных перемен".

«У нас сегодня есть шанс создать новую милицию, которая действительно будет отвечать интересам всего общества. В этом заинтересованы все слои населения, политики, государственные деятели, бизнесмены, - заявил министр внутренних дел. - Мы должны уйти от заказов и политических игр. МВД не может быть концертной площадкой или механизмом для пиара отдельных лиц. Милиция будет работать вне политики».

«Систему МВД ждут коренные перемены, и сегодня намеченное может показаться фантастикой. Но я вам гарантирую, что все это воплотится в жизнь. Если все мы осознанно захотим перемен, то все у нас получится. Захотим, но не все - все равно получится, но без некоторых из вас», - подчеркнул министр.

Сразу после представления исполняющий обязанности крымской милиции провел короткое рабочее совещание со своими заместителями. А затем по указанию главы МВД А.МОГИЛЕВ до 12 февраля отбыл на учебу в МВД Украины. В период его отсутствия обязанности начальника крымского Главка милиции будет исполнять первый заместитель начальника ГУ МВД Украины в АРК Василий ПЛАВЮК.

Как сообщает ЦОС, на представлении А.МОГИЛЕВА присутствовали председатель Верховной Рады АРК Анатолий ГРИЦЕНКО, председатель Совета министров автономии Виктор ПЛАКИДА, крымский прокурор Виктор ШЕМЧУК, начальник крымского Главка СБУ Владимир ПШЕНИЧНЫЙ, заместитель постоянного представителя Президента Украины в Крыму Евгений ДРАПЯТЫЙ. Крымский спикер сообщил, что на ближайшей сессии крымского парламента, которая состоится 21 февраля, будет рассмотрен вопрос согласования назначения А.МОГИЛЕВА начальником ГУ МВД Украины в АРК.

Справка: А.МОГИЛЕВ - 1955 года рождения, полковник милиции. Имеет два высших образования - педагогическое и юридическое, служил в органах внутренних дел с июня 1982 по февраль 2005 года. Последние 10 лет руководил Артемовским и Макеевским городскими управлениями милиции Донецкой области.