В Киеве сожгут Корявого Деда
16:40, 09 февраля 2010Общество
1536 0
В Музее народного творчества встретят весну
В Киеве на территории Музея народного творчества и быта под открытым небом «Пирогово» в это воскресенье устраивают празднование Масляны, сообщает радио “Киев”.
Стартует действо в 10.00 службой в Церкви святого Михаила.
К участию в праздничных мероприятиях пригласили народные коллективы, которые покажут посетителям обряды и традиции празднования Масляной.
Кроме того, для киевлян устроят зимние развлечения и предложат угощения: преимущественно вареники, блины и налистники. Для согрева предложат чай и узвар.
Кульминацией праздника станет сжигание соломенного Корявого Деда. Этот обряд будет символизировать проводы зимы и встречу весны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter