В Киеве сожгут Корявого Деда

В Киеве на территории Музея народного творчества и быта под открытым небом «Пирогово» в это воскресенье устраивают празднование Масляны, сообщает радио “Киев”.

Стартует действо в 10.00 службой в Церкви святого Михаила.

К участию в праздничных мероприятиях пригласили народные коллективы, которые покажут посетителям обряды и традиции празднования Масляной.

Кроме того, для киевлян устроят зимние развлечения и предложат угощения: преимущественно вареники, блины и налистники. Для согрева предложат чай и узвар.

Кульминацией праздника станет сжигание соломенного Корявого Деда. Этот обряд будет символизировать проводы зимы и встречу весны.