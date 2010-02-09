Умер Герой Украины Федор Муравченко

Умер Герой Украины, генеральный конструктор ЗМКБ "Прогресс" Федор Муравченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, Ф.Муравченко ушёл из жизни 8 февраля, на 81-м году жизни.

Похороны состоятся завтра на Капустяном кладбище Запорожья.

Справка УНИАН. Федор Михайлович Муравченко - директор, генеральный конструктор ЗМКБ "Прогресс" им. А.Г. Ивченко", награжден государственными наградами: орден "За заслуги" орден Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции. Заслуженный деятель науки и техники. Обладатель звания "Почетный гражданин города Запорожье", которое было присвоено Ф.Муравченко решением городского совета за большой личный вклад в развитие науки и промышленности Украины и Запорожского региона, весомый вклад в социально-экономическое развитие города.

Ф.Муравченко занимался конструированием для самолетов "Руслан", "Мр я", "Ан-140" и "Ан-148" и других.