Квартирный аферист присваивал жилье пожилых и больных

Суд приговорил мошенника за аферы с четырьмя квартирами пожилых и страдающих психическими заболеваниями людей в Симферополе к семи годам лишения свободы и постановил конфисковать все его имущество.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, теперь ведомство в порядке гражданского судопроизводства отменяет незаконные сделки.

«Одной потерпевшей уже назначен опекун и возвращена квартира. На очереди - остальные обманутые», - отметила пресс-служба.

Мошенничество обнаружилось в ходе проверок решений крымского третейского суда.

«Прокуроров заинтересовал факт частого фигурирования в делах одного и того же лица, которому переходили права собственности на квартиры. Как выяснилось позднее, дела эти были на самом деле нечисты. Мошенник выбирал жертвами страдающих психическими заболеваниями и пожилых людей, то есть беззащитных собственников, которые легко велись на его ухищрения. Под разными предлогами аферист вынудил горожан переписать на него четыре квартиры», - сказано в сообщении.