К Центризбиркому уже подогнали дизель-генератор на 200 кВт

АК «Киевэнерго» приняла все предупреждающие меры, гарантирующие надежное и бесперебойное энергоснабжение в Киеве во время проведения второго тура выборов Президента Украины, который состоится 7 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в случае возникновения аварийной ситуации, все помещения будут срочно подключены к резервным источникам питания, которые «Киевэнерго» предварительно подготовила во всех десяти избирательных округах столицы и ЦИК.

Как и во время первого тура выборов, 17 января, особенное внимание уделено обеспечению электроэнергией Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Дизель-генератор мощностью 200 кВт для обеспечения резервного питания Центризбиркома в случае экстренной ситуации, находится на территории ЦИК. 7 и 8 февраля в щитовой ЦИК во время проведения выборов и подсчета голосов будут дежурить работники филиала «Кабельные сети «Киевэнерго», которые готовы оперативно отреагировать на любую нестандартную ситуацию, связанную с электроснабжением.

По отработанной схеме, работники АК «Киевэнерго» проверили надежность электроснабжения помещений, в которых размещаются все 10 территориальных избирательных округов столицы. Каждый из этих объектов оснащен резервным источником питания, то есть в случае аварии избирательные округа также не останутся без электроэнергии.

Кроме того, оперативно-выездные ремонтные бригады «Киевэнерго» во время выборов будут дежурить в каждом эксплуатационном районе филиала «Кабельные сети «Киевэнерго». Они будут иметь в распоряжении по несколько дизель-генераторов мощностью 5 кВт. А в южном районе филиала «Кабельные сети «Киевэнерго» (обслуживает Голосеевский, Соломенский и Святошинский районы столицы), где по статистике чаще всего случаются повреждения электрических сетей, будет установлен дизель-генератор мощностью 100 кВт.