В Нафтогазе увидели зеленый свет из Кремля

Заявление Президента России Владимира ПУТИНА о том, что Украина намерена предложить вернуться к идее создания газотранспортного консорциума путем обмена доли в украинских газопроводах, по которым российский газ экспортируется в Европу, в обмен на доступ к добыче газа в России, открывает "зеленый свет" наработке конкретных российско-украинских газовых проектов.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины" Константин БОРОДИН.

"На высшем уровне принято политическое решение, которое открывает "зеленый свет" наработке хозяйствующими субъектами двух стран - Украины и России конкретных проектов", - сказал К.БОРОДИН.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля т.г. Президент России Владимир ПУТИН заявил, что Украина намерена предложить вернуться к идее создания газотранспортного консорциума путем обмена доли в украинских газопроводах, по которым российский газ экспортируется в Европу, на доступ к добыче газа в России.

После этого заявления премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ допустил возможность передачи активов украинской ГТС в обмен на паритетное участие в газодобывающих активах России. «Речь идет сейчас о намерениях. Я считаю, если говорить о намерениях, мы всегда должны подходить конкретно. Если речь будет идти об объединении, то оно должно быть на уровне партнерских отношений. Эти отношения должны быть понятны, как говорится 50х50», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что Украина и Россия должны выработать новую модель отношений в энергетической отрасли, которая помогла бы достичь успеха в вопросах энергетической безопасности обеих стран.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил также, что вопросы создания новой модели отношений в энергосфере обсуждаются сейчас на уровне Президентов России и Украины.