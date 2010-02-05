Завтра в Украине существенно похолодает.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 6 февраля будет облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, только в Крыму, а днем и в западных областях местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, на западе, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16° мороза, на севере Левобережья и в восточных областях 17-22°, днем 6-11° мороза; в западных областях и на крайнем юге страны ночью 5-10°, днем 2-7° мороза, на Закарпатье, юге Крыма и в Одесской области около 0°.

В Киевской области завтра облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 6-11° мороза.

В столице ночью 12-14°, днем 7-9° мороза.