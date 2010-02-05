Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,06 грн./долл., продают – по 8,11 грн./долл. Курс немного понизился по сравнению с 4 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,02-8,08 грн./долл., по продаже – в пределах 8,09-8,13 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился на 1,2% по сравнению с 4 февраля и сегодня составляет 11,05/11,22 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,95-11,10 грн./евро, по продаже – в пределах 11,13-11,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 4 февраля понизился на 0,6% и составляет в среднем 0,2622 грн./рубль, курс продажи – на 1%, до 0,2695 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2580-0,2651 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2720 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,05 грн./долл., продажи – 8,11 грн./долл. Курс понизился на 0,2% со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,08 грн./долл., по продаже – в пределах 8,09-8,13 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,3% по сравнению с 4 февраля и сегодня составляет 11,05 грн./евро, продажи – на 1,1%, до 11,22 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,00-11,10 грн./евро, по продаже – в пределах 11,20-11,35 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 4 февраля повысился на 0,4% и сегодня составляет 0,2617 грн./рубль, курс продажи понизился на 0,7% – до 0,2704 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2580-0,2651 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2800 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,08/8,12 грн., евро – 11,11/11,31 грн., рубль – 0,2640/0,2710 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,07/8,15 грн., евро – 11,05/11,40 грн., рубль – 0,2600/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,04/8,115 грн., евро – 11,00/11,35 грн., рубль – 0,2600/0,2710 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 5 февраля, составляет: гривни к доллару США – 8,0012, к евро – 11,079262, к российскому рублю – 0,26666.