Подозреваемый ограбил следователя прямо в отделении

Задержанный за кражу 27-летний житель российского города Новокузнецка ограбил следователя прямо в отделении милиции.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в милиции Новокузнецка, нападение на представителя правоохранительных органов произошло в одном из служебных кабинетов отделения милиции по Новоильинскому району города.

В ходе работы под предлогом допущенных в протоколе неточностей подозреваемый отвлек внимание следователя и, схватив с рабочего стола канцелярские ножницы, приставил их к шее женщины. Угрожая расправой, грабитель сорвал со следователя золотые украшения, похитил из ее сумки около 1200 рублей и попытался скрыться.

По словам источника издания, милиционерам пришлось «бегать за подозреваемым по этажам». Молодой человек был задержан недалеко от выхода, возбуждено уголовное дело.