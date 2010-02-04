Газпром оплату подтвердил

В «Газпроме» подтверждают оплату НАК «Нафтогаз Украины» январских поставок газа в Украину.

Об этом УНИАН сообщил офицальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Оплату подтверждаем. Деньги пришли», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Он не назвал точную сумму, однако отметил, что оплачен весь объем газа, который был поставлен в Украину.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» в январе закупила 2,5 млрд. кубометров российского газа.

Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.