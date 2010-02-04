КС разрешил учителям говорить в школах на русском языке

Конституционный Суд Украины признал неконституционным положение постановления Кабинета министров относительно обязательного применения преподавателями в рабочее время украинского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение на этот счет обнародовал сегодня председатель КСУ Андрей СТРИЖАК.

Как отмечается в решении, в КСУ обратились с соответствующим представлением 52 народных депутата. В частности, они указывали, что Положение об общеобразовательном учебном заведении правительство постановлением от 30 сентября 2009 года (№ 1033) дополнило новым абзацем, согласно которому в рабочее время в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении педагогические работники обязаны постоянно применять украинский язык, а в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении с обучением на языке национальных меньшинств наряду с украинским языком – также язык, на котором осуществляется учебно-воспитательный процесс в этом заведении.

Анализ этой нормы положения свидетельствует о том, что в ней Кабинетом министров определен порядок применения языков педагогическими работниками общеобразовательных учебных заведений, тогда как по Конституции Украины порядок применения языков определяется исключительно законами Украины.

Таким образом, Кабмин вышел за пределы своих полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины. Поэтому эта оспариваемая норма не соответствует ч.5 ст.10, ч.2 ст.19, п.4 ч.1 ст.92, ч.3 ст.113, ч.1 ст.117 Основного Закона Украины.

Исходя из изложенного, КС решил признать соответствующим Конституции п.24-1 Положения об общеобразовательном учебном заведении, утвержденного постановлением КМУ от 14 июня 2000 года №964, в редакции постановления Кабмина о внесении изменений в Положение об общеобразовательном учебном заведении от 30 сентября 2009 года №1033.

Также абзац 2 п.46, утвержденного постановлением Кабмина от 14 июня 2000 года №964 в редакции постановления Кабмина о внесении изменений в Положение об общеобразовательном учебном заведении от 30 сентября 2009 года №1033 признан неконституционным. Он утрачивает действие со дня принятия КС этого решения, которое является обязательным для выполнения на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано.

Комментируя это решение на пресс-конференции, председатель КСУ сказал: «Так случилось, что языковая политика в нашем государстве является особенно чувствительным вопросом и, особенно, в предвыборное время. Но КС по этому делу действовал исключительно в рамках Конституции и законов, и не преследовал цель какой-либо политизации этого вопроса».