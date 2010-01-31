Умер Сергей Коротков

Утром 31 января из-за остановки сердца умер известный музыкальный критик, основатель харьковского рок-движения Сергей Коротков, сообщает "Сегодня". Последние три года Сергей Александрович боролся за жизнь с тяжелым недугом — раком почки. Болезнь оказалась сильнее, его жизнь оборвалась на 63 году.

Сергей Коротков был основоположником рок-журналистики: выпускал самиздатовский рок-н-ролльный журнал, вел телепрограммы, в 60-х годах пел в группе «Идолы», в 70-х — стал организатором дискотек. Прощание с Коротковым состоится 3 февраля в ДК «Связи» на ул. Скрыпника, 7 с 11.00 до 13.00. Похоронят Сергея Александровича на 2-м городском кладбище.