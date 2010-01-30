Черкасская таможня выполнила годовой план чуть больше чем наполовину

За январь-декабрь 2009 года Черкасская таможня перечислила в государственный бюджет Украины 543 млн. 771,7 тыс. грн., что составляет 57,2% планового показателя.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Черкасской таможни Юрий КОТЛЯРЕНКО.

По его словам, собрать запланированную сумму Черкасской таможне не позволила остановка в 2009 году областных предприятий, которые занимались внешнеэкономической деятельностью.

В частности, отметил Ю.КОТЛЯРЕНКО, остановилась черкасская табачная фабрика, благодаря работе которой Черкасская таможня перечисляла в государственный бюджет 70-80 млн. грн. налогов. Остановились два предприятия корпорации "Богдан", а два других предприятия этой корпорации уменьшили объемы производства на 70%.