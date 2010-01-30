В Луганске работники УБОП предотвратили побег арестантов из СИЗО

В Луганске работники Управления борьбы с организованной преступностью предотвратили побег через подкоп арестантов из местного СИЗО.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, владелец ангаров, находящихся рядом со следственным изолятором, заметил подземную траншею и сразу же обратился в милицию.

В ходе проведенной проверки было установлено, что траншея, которая ведет под стену, является подкопом. Как уже выяснилось, готовился он почти полтора месяца.

Лица, которые готовили побег, задержаны. Возбуждено уголовное дело.