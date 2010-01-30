В Луганске работники УБОП предотвратили побег арестантов из СИЗО
13:54, 30 января 2010Общество
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Хотели уйти через подкоп
В Луганске работники Управления борьбы с организованной преступностью предотвратили побег через подкоп арестантов из местного СИЗО.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, владелец ангаров, находящихся рядом со следственным изолятором, заметил подземную траншею и сразу же обратился в милицию.
В ходе проведенной проверки было установлено, что траншея, которая ведет под стену, является подкопом. Как уже выяснилось, готовился он почти полтора месяца.
Лица, которые готовили побег, задержаны. Возбуждено уголовное дело.
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