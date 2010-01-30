В Крыму сохраняется угроза схода снежных лавин

Угроза схождения снежных лавин на Ангарском перевале в Крыму сохраняется в субботу и воскресенье.

«30 и 31 января на Ангарском перевале лавиноопасно», - говорится в сообщении пресс-службы крымского управления МЧС, текстом которого располагает УНИАН.

Проезд по дорогам полуострова, в том числе - в районе Ангарского и Грушевского перевалов, обеспечен.

В четверг спасатели предупреждали: на Ангарском перевале лавиноопасно 28-29 января и призывали туристов и жителей полуострова избегать нахождения в этом районе.