В Николаеве горело студенческое общежитие

В Николаеве во время пожара в студенческом общежитии спасены 28 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в общежитии №2 Государственного гуманитарного университета имени Петра Могилы, которое находится на улице Крылова, 19-г, вчера в 19.12 в одной из комнат произошел пожар.

Огнем уничтожены мебель, двери, окна и личные вещи студентов в трех комнатах. Спасателями МЧС пожар был локализован в 20.00, а в 20.25 ликвидирован. Во время его тушения бойцами МЧС при помощи автолестницы и противогазов были спасены 28 человек.

Продолжается расследование. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электросети.