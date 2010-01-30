Тимошенко о Бандере, двух историях, черной пропаганде и мудрости

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что будущий Президент Украины должен проявить мудрость в вопросах исторического единства украинской нации.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на телеканале "Интер", отвечая на вопрос о ее отношении к решению действующего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о присвоении Степану Бандере звание Героя Украины.

"Думаю, что Украина, как независимое государство сегодня должна признать, что у нас нет единства народа по многим вопросам. И это очень досадно, что Украина имеет две истории, две ментальности, два мировоззрения, и даже две цивилизационных системы взглядов. В этом есть большая проблема Украины. И большая мудрость каждого Президента, который придет в страну, – это делать все возможное, чтобы Украина приобрела единую историю и для этого нужно проходить тот эволюционный путь, который снимает черную пропаганду, который снимает последствия, в том числе и советской пропаганды, который дает возможность стране понять, где единая, правдивая, настоящая история Украины", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Действующий премьер подчеркнула, что в должности главы государства будет "все делать для того, чтобы настоящая история Украины возрождалась и чтобы люди, несмотря на то, где они живут – на Востоке или на Западе - эту историю одинаково понимали, а также одинаково понимали стратегию государства, главные ценности и главные приоритеты".

"Это задача Президента – не разделять, не делать определенные противовесы, а объединять. И именно поэтому моя задача – возрождать нашу национальную самоидентичность, нашу правдивую историю, но делать так, чтобы она воспринималась всеми частями Украины и чтобы она поддерживалась всеми частями Украины. Но путь, который нам для этого нужно пройти, очень важный и очень ценный. И потому я эту работу Виктора ЮЩЕНКО буду продолжать", - заявила кандидат в Президенты.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли она решение В.ЮЩЕНКО о присвоении звания Героя Украины С.Бандере, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: "Я еще раз вам сказала, о том, что для Украины есть абсолютная ценность – это наша независимость. И историки, люди, которые являются носителями интеллекта, должны четко установить, какие герои защищали независимость, а какие герои работали против независимости. И в этом должна быть правда. И все герои, которые защищали на самом деле в исторических процессах независимость, должны быть героями".