Погода на субботу

Завтра в Украине сильных морозов не ожидают.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 30 января по Украине будет облачно с прояснениями. Ночью на Левобережье, в Крыму и Карпатах снег, на востоке местами сильный, днем в западной и южной части небольшой снег и мокрый снег, в Закарпатье умеренные осадки; на остальной территории без существенных осадков. В южной части местами туман; на дорогах страны гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с; ночью в восточной, днем в западной части юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с.

Температура ночью 10-15° мороза, в Прикарпатье - до 18°, в восточных областях, Приазовье и на крайнем западе - 7-12° мороза; днем - 3-8° мороза, в Закарпатье и в южных областях – около 0°; в Крыму ночью - 1-6° мороза (на Южном побережье - 0-3° тепла), днем - 2-7° тепла.

В Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 10-15°, днем - 3-8° мороза.

В Киеве без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 11-13°, днем - 4-6° мороза.