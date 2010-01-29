Герман говорит, что ПР не поддержит возвращение виз для иностранцев

Фракция Партии регионов не будет поддерживать законопроект о введении виз для граждан Европейского Союза, США и Швейцарии.

Об этом в интервью УНИАН заявила заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Анна ГЕРМАН, комментируя позицию фракции относительно зарегистрированного 28 января в Верховной Раде и вынесенного сегодня на рассмотрение профильного парламентского комитета проекта закона “О внесении изменений в Закон Украины “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства” (относительно обеспечения равноправных условий взаимных поездок граждан Украины и других государств)”.

“Партия регионов не будет голосовать за введение виз для граждан стран Европейского Союза, Соединенных Штатов и Швейцарии, который зарегистрирован в Верховной Раде”, - заявила А.ГЕРМАН.

Она подчеркнула, что Партия регионов работает над тем, чтобы эти страны облегчили визовый режим для украинцев, и надеется на конструктивный и результативный диалог в этом вопросе.

“Мы сделаем все, чтобы мир был открыт для Украины и для украинцев. И от мира мы закрываться не будем. Это наша позиция, и то, что двое депутатов из фракции Партии регионов являются также авторами этого законопроекта – это не было согласовано с позицией нашей фракции”, - заявила народный депутат.

Законопроектом “О внесении изменений в Закон Украины “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства” предусматривается введение визового симметричного режима с государствами - странами Европейского Союза, а также Японией, Швейцарской Конфедерацией и Княжеством Лихтенштейн, Канадой, Княжеством Андорра, Государством-городом Ватикан, Республикой Исландия, Княжеством Монако, Королевством Норвегия и Республикой Сан-Марино и США, “как ответ на дискриминационную в отношении граждан Украины визовую практику этих государств”.

Авторами законопроекта являются народные депутаты Григорий СМИТЮХ (фракция Партии регионов), Олег ЗАРУБИНСКИЙ (фракция Блока Литвина), Анжелика ЛАБУНСКАЯ (фракция БЮТ), Ярослав ДЖОДЖИК (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), Валерий БОНДЫК (фракция Партии регионов).