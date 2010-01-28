Партия регионов дала шанс Черновецкому

«Вопрос о досрочных выборах Киевского городского головы и Киевсовета не выносится на рассмотрение парламента из-за позиции Партии регионов», - рассказал в кулуарах Верховной Рады председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по его словам, регионалы дали Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ шанс проявить свою готовность поддерживать, в том числе административно, Виктора ЯНУКОВИЧА во время второго тура выборов Президента Украины.

«Они его подвесили на крючок, и окончательно определят свою позицию уже после второго тура, когда будут видны результаты голосования в Киеве», - считает председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.

По его убеждению, оценивать деятельность столичного мэра и его команды Партия регионов будет не с позиции миллионов киевлян, а «по расположению к конкретному политическому телу».

«Для меня такой критерий не значащий. Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и его команду, которая дискредитировала себя во время зимних снегопадов, нужно заменить. Я готов проголосовать за соответствующее решение, как только этот вопрос будет вынесен на рассмотрение парламента», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в ВР зарегистрированы два законопроекта о назначении досрочных выборов в столице