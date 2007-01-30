Янукович предлагает ветеранам Великой Отечественной и УПА договориться

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает ветеранам Великой Отечественной войны и Украинской повстанческой армии сесть за стол переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции во Львове.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что его позиция остается неизменной: он не хочет, чтобы в Украине людей делили “на хороших и плохих, и чтобы это отражалось на жизни последующих поколений”.

Поэтому премьер выступает за то, чтобы ветераны сели за стол переговоров пока не будет решен вопрос. “Потому что они участники этих событий, вы знаете, сейчас толкать новые поколения на этот разброд нельзя – я против этого”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что нельзя допускать ничего, что будет вредить процессу примирения.