В Донецке поймали на взятке двух сотрудников облКРУ

Прокуратурой Донецка возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников Контрольно-ревизионного управления Украины в Донецкой области, получивших взятку в размере 50 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

По данному делу ведется досудебное следствие.