В Донецке поймали на взятке двух сотрудников облКРУ
13:16, 28 января 2010Общество
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Светит от 5 до 10 лет
Прокуратурой Донецка возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников Контрольно-ревизионного управления Украины в Донецкой области, получивших взятку в размере 50 тыс. грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
По данному делу ведется досудебное следствие.
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