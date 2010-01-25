В ЦИК исключают срыв печати бюллетеней

В Центральной избирательной комиссии исключают срыв печати бюллетеней на второй тур президентских выборов в связи с ситуацией вокруг полиграфкомбината «Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

«Мы исключаем такую ситуацию, поэтому есть, возможно, отдельные вопросы относительно статуса отдельных лиц (руководителя полиграфкомбината «Украина»), но на выполнение договорных обязательств, я думаю, это не повлияет, потому что все осознают общегосударственное значение этой задачи», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.