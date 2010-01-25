В ЦИК исключают срыв печати бюллетеней
20:51, 25 января 2010Общество
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"Есть, возможно, отдельные вопросы, но..."
|Зампредседателя Центризбиркома Жанна Усенко-Черная
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.
«Мы исключаем такую ситуацию, поэтому есть, возможно, отдельные вопросы относительно статуса отдельных лиц (руководителя полиграфкомбината «Украина»), но на выполнение договорных обязательств, я думаю, это не повлияет, потому что все осознают общегосударственное значение этой задачи», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.
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