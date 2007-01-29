Журналист в поисках репрессированных украинцев объездил весь Дальний Восток

Черниговский журналист и путешественник Александр ВОЛОЩУК вернулся домой после 200-дневного путешествия, проехав автостопом почти 36 тысяч километров.

Путешествие под названием „Черниговчане за Байкалом”, которое А.ВОЛОЩУК начал летом и планировал завершить через четыре месяца, длилось полгода. За это время он побывал в Приморском крае России, на Курильских островах, Монголии, Алтае и на Кавказе.

Черниговский путешественник собирал сведения о репрессированных земляках, общался с представителями украинских общин на Дальнем Востоке. А.ВОЛОЩУК собрал почти 5 тысяч фамилий черниговчан, которые были посажены в тюрьмы в советских лагерях. Журналист планирует опубликовать их при поддержке областного общества „Просвіта”.

Самым ярким впечатлением путешествия журналист называет пребывание на мысе „Край света”, находящемся на острове Шикотан. На мыс путешественник добрался 3 октября 2006 года и зачерпнул там тихоокеанской воды, которую привез домой. „Мои ощущения можно было сравнить только с чувствами футболиста, команда которого выиграла Кубок мира, и он держит этот кубок в руках. Это была победа!”, – сказал А.ВОЛОЩУК корреспонденту УНИАН.

Следующие 2-3 месяца он собирается писать книгу по дорожным дневникам „Автостопом на край света”.