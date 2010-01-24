СБУ нашла на границе электродвигатели с заниженной стоимостью

15:00, 24 января 2010
Общество
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Возбуждено уголовное дело

Во Львовской области СБУ возбудила уголовное дело по факту контрабандного ввоза в Украину груза электрооборудования, стоимостью свыше 3,9 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре управления СБУ во Львовской области, Службой безопасности был выявлен факт ввоза на таможенную территорию Украины через пункт пропуска «Краковец-Корчова» восьми промышленных электродвигателей немецкого производства с блоком управления. Перевозчиком для таможенного оформления были представлены документы, в соответствии с которыми стоимость оборудования составляла 1 млн.238 тыс. грн.

«После осмотра грузовика, который должен был доставлен на одну из Запорожских коммерческих структур, работники правоохранительных органов изъяли другой пакет документов, который свидетельствовал о значительном занижении стоимости электрооборудования, представленного для таможенного оформления. В соответствии с выводом товароведческого исследования, инициированного Службой безопасности, фактическая стоимость электрооборудования в Украине без учета обязательных платежей составляет свыше 3,9 млн. грн.», - информирует пресс-центр.

По сообщению УСБУ во Львовской области, учитывая, что отмеченный груз был перемещен на таможенную территорию Украины с сокрытием от таможенного контроля путем предоставления документов, содержащих неправдивые сведения о его фактической стоимости, по данному факту Управлением СБ Украины во Львовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК Украины (контрабанда).

 

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