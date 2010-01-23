Сегодня в Полтаве угощали салом с шампанским

Сегодня в Полтаве состоялся традиционный праздник сала.

Как передает корреспондент УНИАН, в нем приняли участие полтавские производители мясной продукции. Продажа сала проходила с 14 торговых точек. Всего на празднике было представлено свыше 1,5 тонны сала.

Всем желающим здесь раздавали сало, которое поливали шампанским. Желающих полакомиться этим оригинальным яством оказалось немало.

В рамках праздника состоялся аукцион - продавали двух жареных поросят. Приобрели их за тысячу гривен каждая. Вырученные средства передали полтавской школе номер 39.