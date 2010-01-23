В Донецкой области «свиной грипп» подтвердили уже у 499 больных

В Донецкой области лабораторно подтвержден пандемический вариант гриппа A/H1N1 у 499 больных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

По информации СЭС, в Донецком регионе продолжается контроль выполнения противоэпидемических мероприятий, согласно постановлению главного государственного санитарного врача области «О введении предупредительных мер относительно прекращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ».

В целом, характеризуя ситуацию с заболеваемостью жителей области гриппом и ОРВИ, в облСЭС отметили, что с 16 января по 22 января 2010 наблюдается рост активности эпидемического процесса, который удерживается за счет детей, преимущественно школьного возраста. Уровень заболеваемости вырос по сравнению с прошлой неделей на 10,3 % и достиг эпидемического порога (53,2 %).

Врачи санэпидстанции констатировали, что эпидемический рост заболеваемости зарегистрирован на 11 административных территориях, где ее показатель превысил эпидпорог на 5-90% Донецк, Артемовск, Горловка, Дебальцево, Енакиево, Краматорск, Славянск, Селидово, Шахтерск, Авдеевка, Краснолиманский район).

В возрастной структуре наиболее пораженным контингентом населения остаются дети школьного возраста, заболеваемость которых выросла по сравнению с прошлой неделей на 58,8% и в 2,2 раза превысила уровень эпидемического порога.

В 8 регионах области в 2-8 раз выросла заболеваемость среди детей в возрасте 7-14 лет. Среди детей дошкольного возраста показатели превысили эпидпорог на 10,7%. Заболеваемость взрослых остается на неэпидемическом уровне - на 25% ниже эпидпорога.

Всего с начала мониторинга (с 30 октября 2009 года) общее количество заболевших в области оставило 399 тыс. 885 случаев, в т.ч. детей до 18 лет – 196 тыс. 835 человек (49,2%). Стационарное лечение получили 23 тыс.640 больных, из них выписано по выздоровлению – 22 тыс. 522 человек.

Умерли с диагнозом «грипп, пневмония» 161 человек, в т.ч. 11 детей. В 101 образце секционного материала умерших установлено наличие гриппа A/H1N1, в 53 - результат отрицательный, исследование остальных образцов продолжается.

Доминирующим возбудителем в этиологии заболеваний остается грипп типа А.

Лабораторно подтвержден пандемический вариант гриппа A/H1N1 у 499 больных (45,5 % обследованных), от метили в СЭС.

В связи с повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ временно приостановлен учебно-воспитательный процесс в 5 школах, одном интернатном учреждении, 78 классах 27 школ и трех групп в трех дошкольных учебных учреждениях, заключили в облСЭС.