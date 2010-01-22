Преступная группа пыталась сбыть 700 кг ртути

В Донецкой области сотрудниками областного УБОП ликвидирована организованная преступная группа, члены которой пытались сбыть крупную партию ядовитого вещества - 700 кг ртути.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управлении МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, в 2009 году в отдел по борьбе с организованной преступностью города Красноармейска поступила информация о том, что несколько жителей города Доброполье пытаются продать большую партию ртути (данное вещество имеет 1-й (самый высокий) класс опасности).

Для того, что бы пресечь его незаконный сбыт, правоохранителями был разработан ряд оперативно-розыскных мероприятий.

Во время одной из оперативных закупок, при передаче части требуемой суммы, все участники организованной преступной группы были задержаны. Рискнули сбыть ядовитое вещество трое жителей города Доброполье.

В облУВД констатировали, что 48-летний организатор преступной группы, как выяснилось, уже имел конфликты с законом и на момент задержания находился в розыске за незаконные операции с металлом.

При проведении семи санкционированных обысков правоохранителями было изъято 15 емкостей с ртутью, общим весом около 700 кг.

К данной работе были привлечены работники МЧС и представители службы СЭС, чтобы обеспечить контроль за состоянием экологической безопасности. Опасный груз в специально оборудованном автомобиле был перевезен на Никитовский ртутный завод (г. Горловка) и сдан на хранение. В помещениях, где злоумышленники хранили ядовитое вещество, проведена дезактивизация и демеркуризация.

Участники организованной преступной группы арестованы. Им предъявлено обвинение по части 3 ст. 321 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение в целях сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ).

Следствие продолжается.