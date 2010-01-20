Немыря объяснил разницу между Януковичем и Тимошенко

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ заявляет, что Юлия ТИМОШЕНКО в президентской должности будет выстраивать предсказуемые и стабильные отношения с Россией.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом Г.НЕМЫРЯ заявил в интервью "Financial Times TV".

"Россия - наш сосед. Такая география – это наша судьба. Поэтому именно через это, через европейское будущее Украина должна наладить предсказуемые, стабильные отношения с Российской Федерацией, которые будут базироваться на защите своих национальных интересов", - сказал Г.НЕМЫРЯ.

В то же время вице-премьер отметил, что среди национальных интересов Украины наибольшее стратегическое значение имеет членство в Европейском Союзе. "Я не вижу здесь никакого противоречия (в развитии отношений с Россией и ЕС – УНИАН). Если мы решительно возьмемся за отдельные секторные вопросы, например энергетическую безопасность, то, само собой, невозможно обеспечить энергетическую безопасность всего континента, не вовлекши в этот процесс как Европейский Союз, так и Россию", - объяснил он.

Г.НЕМЫРЯ также подчеркнул, что программа и политика кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО очевидно отличается от программы ее главного конкурента во втором туре выборов. "Разница очевидна. Юлия ТИМОШЕНКО как Президент станет символом и шансом для Украины модернизироваться изнутри, "европеизироваться", приблизиться к Европейскому Союзу, стать в ближайшем будущем членом Европейского Союза. Именно в этом заключается разница: европейская, демократическая ТИМОШЕНКО, и ЯНУКОВИЧ - постсоветский, бюрократический, номенклатурный тип политика, который отдает преимущество сохранению существующего состояния дел", - отметил вице-премьер.