Почему инфляция выше 10%?

Национальный банк Украины назвал причины, почему в 2009 году, несмотря на значительные объемы падения экономики, не удалось достичь показателя инфляции ниже 10%.

«Это произошло в результате проведения стимулирующей фискальной политики во второй половине 2009 года и эффекта переноса от девальвации гривни на цены, которая имела место как в конце 2008 года, так и на протяжении всего 2009 года (за исключением ІV квартала 2009 года)», - об этом говорится в аналитической записке, обнародованной на сайте Нацбанка.

Подтверждением этого утверждения в НБУ называют то, что базовая инфляция на протяжении года превышала годовые темпы роста индекса потребительских цен, хотя ее показатель в годовом измерении снизился с 21,3% до 14,9%.

Дополнительным фактором, который не давал снижаться инфляции в полной мере, были высокие инфляционные ожидания, которые генерировались высокой степенью неопределенности в политике и экономике, в первую очередь связанные со значительным дефицитом бюджета и отсутствием источников его покрытия, а также низкими темпами восстановления доверия к банковской системе.

Тем не менее, в Нацбанке отмечают, что на протяжении всего 2009 года наблюдалась стойкая тенденция к снижению инфляции (с 22,3% до 12,3%). Основными факторами этого процесса стали снижение цен на мировых товарных рынках, сжатие внешнего и внутреннего спроса, которое сформировало значительный негативный разрыв ВВП уже в начале года.

Дополнительными факторами, сдерживающими инфляцию, выступали высокий урожай 2009 года, а также административное регулирование отдельных цен и тарифов на услуги, что вступало в противоречие с экономической целесообразностью, а также со взятыми правительством обязательствами относительно их установления на соответствующем уровне. В результате административного удержания цен накопились структурные дисбалансы, что сформировало отложенную инфляцию в экономике.

В Нацбанке также отмечают, что динамика монетарных агрегатов на протяжении прошлого года (денежная масса за год снизилась на 5,5%) и расходы государственного бюджета во втором полугодии 2009 г. оказывали сдерживающее влияние на инфляцию.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, инфляция в Украине в 2009 году составила 12,3% (декабрь 2009 года к декабрю 2008 года).