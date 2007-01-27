Украина и Пакистан договорились о сотрудничестве в энергетической сфере

Украина и Пакистан создадут совместную межправительственную комиссию по энергетическому сотрудничеству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, об этой договоренности сообщил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ после своей встречи с премьер-министром Пакистана Шаукатом АЗИЗОМ, которая состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, во время встречи стороны отметили необходимость расширения сотрудничества в энергетической сфере, в частности обсудили разработку нефте- и газовых месторождений и транзитных сетей в Пакистане.

"Мы договорились создать совместную межправительственную комиссию. В ближайшее время будут отработаны все направления сотрудничества", - отметил глава украинского правительства.