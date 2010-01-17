На одном из участков от сердечного приступа умерла женщина

В Тельмановском районе Донецкой области на одном из избирательных участков от сердечного приступа умерла женщина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Главного управления МВД Украины в Донецкой области Анатолий СМИРНОВ.

По его словам, «пришла женщина в возрасте 68 лет и во время заполнения бюллетеня скончалась от сердечного приступа».

А.СМИРНОВ отметил, что на избирательном участке, как и положено, дежурил врач, но здесь «медики не успели оказать женщине помощь».