На одном из участков от сердечного приступа умерла женщина
19:49, 17 января 2010Общество
1917 0
Трагедия в Донецкой областм
В Тельмановском районе Донецкой области на одном из избирательных участков от сердечного приступа умерла женщина.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Главного управления МВД Украины в Донецкой области Анатолий СМИРНОВ.
По его словам, «пришла женщина в возрасте 68 лет и во время заполнения бюллетеня скончалась от сердечного приступа».
А.СМИРНОВ отметил, что на избирательном участке, как и положено, дежурил врач, но здесь «медики не успели оказать женщине помощь».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter