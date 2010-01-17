Женщина сразу после голосования родила тройню

Женщина, проголосовавшая на спецучастке №84 избирательного округа №135, расположенного в Одесском роддоме №7, сразу после принятия участия в выборах родила тройню.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя избиркома №84 Надежды КАРПИЗИНОЙ, «сразу после голосования женщина родила двух девочек и одного мальчика, что очень порадовало членов комиссии».

По ее словам, все трое новорожденных чувствуют себя хорошо.

По состоянию на 15.00 на этом спецучастке проголосовали 39 избирателей из 41, внесенных в список для голосования.