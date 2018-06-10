Что мешает Зиброву, Кудлай, Билозир и другим попадать в телевизор?

Украинские авторы и исполнители музыкальных произведений возмущены “беспределом”, что творится в украинском теле- и радиоэфире. И даже написали по этому поводу гневное письмо. Вот как это было.

В зале Нацсовета по вопросам радио и телевидения, где сидели в ожидании журналисты, внезапно запахло нафталином. И я понял, почему: в помещение вереницей потянулись “звезды”: Павел Зибров, Иво Бобул, Алла Кудлай, Анатолий Матвийчук, Виталий Билоножко, поэт Александр Рыбчинский. Эти эстрадники, а кроме них – и другие (которые не появились) - Василий Зинкевич, Оксана Билозир, Павел Дворский да еще несколько представителей старой эстрадной гвардии сконцентрировали свой гнев в письме к упомянутому государственному учреждению.

Алла Кудлай

Плач эстрадников, правда, оказался совсем неоднозначным. С одной стороны, они жаловались Нацсовету на то, что украинское радио и телевидение забито российской эстрадой. Иначе говоря, попсой. Даже в новогоднем концерте, который транслировался из дворца “Украина” на УТ-1, “за три часа эфира прозвучала лишь одна украиноязычная песня. И ведущие были русскоязычными. Похоже было, что концерт транслировался из Брянска или Липецка, а не столицы Украины, – говорит Павел Зибров. – Это просто неуважение к государству. Неужели государственный канал, который смотрят не только в городах, но и в украинских селах рядовые украинцы, не может поддержать свое?” – цитирует когда-то седой, а теперь крашенный и красивый певец текст письма.

Могу согласиться: относительно государства и народа такая политика электронных СМИ является действительно позорной. Но есть и другая сторона медали, которая вряд ли даст возможность быстро изменить ситуацию: политика телерадиокомпаний единственна для всех – деньги. Примечательно, что об этом не стесняются говорить ни представители коммерческих СМИ, ни руководители государственного телеканала УТ-1. Да и что, мол, поделаешь, если российские продюсеры приносят в Украину кучу денег для раскручивания своих исполнителей, покупают эфиры и открывают свои радиостанции.

К слову напомним, что система ценностей украинских телерадиокомпаний немного деформирована сравнительно с западной. Если ТАМ за прокрутку песен и клипов деньги платят исполнителям, в Украине наоборот – платят сами исполнители и продюсерские центры. Бесплатно клипы в украинский эфир не попадают. Поэтому вполне понятно: кто больше заплатит руководителям теле- и радиокомпаний, тот и попадет в прайм-тайм.

Украинские артисты, которые адаптировались к условиям современного музыкального и медиарынка, давно к этому привыкли и имеют в бюджетах необходимые средства. Они, хоть и жалятся на такую систему отношений, однако делают это ненавязчиво и спокойно. Больше уделяют внимания текущей работе. В частности съемке клипов, на которые тоже идет достаточно много средств.

Директор группы “Мандри” Владимир Гергель рассказал: прошлогодний рекламный бюджет группы составлял около 90 тысяч долларов. В эту сумму в частности входила стоимость съемки трех клипов, каждый по 18–20 тысяч долларов. Два из них успели прокрутить на нескольких телеканалах – такой трехмесячный «пакет трансляции» стоит 15–20 тысяч долларов за каждый клип. Остальное – сувенирка, полиграфия и пр. Как видим, именно изготовление и показ клипов является наибольшей статьей расходов.

За радиотрансляцию песен денег платить как правило не приходится. Но и песни группы “Мандри” радиостанции крутят не так часто. Даже за деньги. Более близкий формат для них – та же российская попса.

Павел Зибров

“Неформат” был вторым поводом поплакаться для динозавров “украинской традиционной эстрады”. Они, говорят, и есть наибольший “неформат” для отечественного радиоэфира. Павел Зибров жаловался, как тяжело бегать по радиостанциям и предлагать для эфира свои диски: “Я ходил по многим радиостанциям, и везде мне или говорили “это неформат”, или: придите завтра. Это все отговорки. И выходит, что мы пишем в тумбочку соседям”.

Певица Алла Кудлай сначала кокетничала перед телекамерой: “Это ничего, что я в беретике? Я не буду снимать его, потому что это у меня ансамбль с обувью", – наивно демонстрировала она черные с блестками элементы своего гардероба. А затем чуть ли не разревлась перед журналистами: “Вы понимаете, меня пригласили на съемки концерта, я платье специально сшила, сделала прическу для съемок... Ну, выступила, а затем как увидела по телевизору!... Меня же всю вырезали! Неужели я так плохо выгляжу?”

“Этот беспредел нужно прекратить! – продолжала певица. – Я хочу, чтобы это услышали руководители всех телекомпаний».

Потом кто-то из эстрадников сказал, что не понимает, что же такое этот “неформат”.

Готов объяснить – специально для них.

Первое: это музыка, за трансляцию которой авторы и исполнители не платят деньги. И не понимают, зачем это делать и зачем адаптироваться к условиям рынка. Как следствие – не попадают ни в одну телепрограмму или концерт.

Второе: это исполнители, которые считают, что тридцать лет можно петь одну попсовую песню и убеждены, что и через полвека она будет считаться “форматом”.

По-видимому, совсем не удивительно, что мою мысль полностью разделили молодые музыканты, которые играют и альтернативную музыку, и фольк, и рок.

Анатолий Матвийчук

Правда, последних представители “традиционной украинской эстрады” считают “вне закона” – музыкального. Анатолий Матвийчук выразил вот так свое понимание музыки: “Сегодня в клубе будут танцы” – это не украинская культура!”

Должен напомнить, что здесь прозвучали слова из песни исполнителя, который на протяжении десятка лет не выходит из топов любых отечественных хит-парадов, – Олега Скрипки.

Интересно становится, что же тогда певец Матвийчук считает украинской культурой? Прямо выяснить у него не удалось – он и его коллеги были настолько захвачены собой, что других слушать совсем не хотели. Но это было понятно – Матвийчук, похоже, вписывает в историю украинской культуры лишь себя и своих коллег-ветеранов по сцене.

Так что же, в конечном итоге, эстрадники собирались донести журналистам?

Били в набат относительно засилия российской попсы или относительно собственной несостоятельности хотя бы абы как опять попасть в эфир?

Но предлагаемая ими музыка – не что другое, как попса советского периода, которая уже давно отжила свое.

Вспомнил вот и других представителей советской эстрады – одногодков названных певцов. Тарас Петриненко, София Ротару, Нина Матвиенко, группа “Кобза”. Но я не слышал, чтобы они жаловались на “неформат”, однако с удовольствием слушаю их песни на концертах и в телевизоре. Думаю, они могут поделиться хорошими средствами от “неформата”. Нина Матвиенко и группа “Кобза” зачастую записывались и выступали вместе с молодежными группами – ТНМК, Плач Єремії, Тартаком, ВВ...

И все в полном формате!

Дмитрий Стаховский