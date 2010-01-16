Возбуждено уголовное дело за 4 липовых заявления о "надомничестве"

В Луганской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации заявлений граждан, которые выразили желание голосовать на дому в связи с невозможностью передвигаться самостоятельно.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, сотрудники Краснолучского горотдела милиции установили, что на одном из избирательных участков выявлены четыре заявления от избирателей о том, что они выразили желание голосовать на дому из-за невозможности самостоятельно передвигаться. Однако при проверке данных фактов было установлено, что указанные граждане соответствующих заявлений не писали.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.