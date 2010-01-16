Архив поэта УПА Марка Боеслава обнаружили в Прикарпатье

В Прикарпатье в лесном массиве на границе Галицкого и Калушского районов откопали архив повстанческого поэта, публициста и пропагандиста Михаила Дьяченко (Марка Боеслава).

Об этом на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщил краевед, депутат Ивано-Франковского областного совета Зиновий БОЙЧУК. По его словам, поиску и раскопкам артефакта занимался он вместе с правнуком поэта Михаилом ЛЕЩИНСКИМ.

З.БОЙЧУК заметил, что любопытно то, что бидон, в котором хранялись документы в земле, был накрыт обычной ученической картой Российской Федерации. По его мнению, наиболее интересной находкой является «Збірник ідеологічно-вишкільних матеріалів» с собственноручными исправлениями повстанца и поэта М.Боеслава, который был методическим пособием для пропагандистов подполья ОУН-УПА. Также в бидоне сохранено личное следственное дело мужчины из Рожнятовского района, датированное 1948 годом. «Однако, полностью понять находку не удалось, поскольку в архиве есть много зашифрованных материалов, - заметил З.БОЙЧУК. – Поэтому для их расшифровки придется привлекать спецслужбы».

В то же время он убежден, что есть еще очень много важных документов у людей «на руках».

В пресс-конференции также приняли участие правнук писателя М.ЛЕЩИНСКИЙ и начальник управления культуры Ивано-Франковской облгосадминистрации Владимир ФЕДОРАК, которые сообщили, что сейчас З.БОЙЧУК работает над документальной лентой «Стальные строфы Марка Боеслава». Фильм будет сниматься на основе найденных произведений автора и фактов из его жизни. Презентовать ленту намерены уже в апреле этого года, которая будет состоять из 6 серий.

Справка УНИАН. Дьяченко Михаил (псевдонимы «Гомон», «Марко Боеслав») родился 25 марта 1910 года в селе Боднарив Калушского района Ивано-Франковской области. Умер в 1952 году. Учился в Станиславской гимназии и на факультете права Львовского университета. Член ОУН. Политзаключенный польских тюрем (1934-1935, 1937-1939). Работник организации пропаганды Карпатского края (1945-1950), краевой референт пропаганды УПА (1950-1952). Награжден Серебряным Крестом заслуги (1948).

Известный повстанческий писатель и поэт действовал под псевдонимом «Марко Боеслав».