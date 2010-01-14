Закарпатские цыганские бароны пытаются продать голоса простых цыган-избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник ГУ МВД Украины в Закарпатской области Павел КОНОНЕНКО.

По его словам, закарпатской милиции вчера стало известно о том, что отдельные цыганские бароны ведут переговоры с представителями штабов кандидатов на должность Президента Украины с целью подороже продать голоса.

С кем именно ведут переговоры цыганские бароны, П.КОНОНЕНКО не сообщил, однако заметил, что за такие правонарушения предусмотрено строгое наказание.

«Мы проводим соответствующую работу, и если будут подтверждены факты, то на их основе виновные будут наказаны. Мы возбудим уголовные дела», - отметил П.КОНОНЕНКО.