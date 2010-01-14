Окончательные потери Украины от Голодомора - 10 млн. 63 тыс. человек

Окончательное количество человеческих потерь Украины от Голодомора 1932-1933 годов составляет 10 млн. 63 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он отметил, что такие выводы сделал апелляционный суд Киева, изучив материалы уголовного дела по факту совершения геноцида в Украине в 1932-1933 годах.

Согласно обнародованным В.НАЛИВАЙЧЕНКО материалам, из этих потерь 3 млн. 941 тыс. человек умерли непосредственно от голода и 6 млн. 122 тыс. – составляют нерожденные.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, апелляционный суд также установил, что целью преступных действий коммунистической верхушки СССР во главе с Иосифом Сталиным по совершению искусственного голода в Украине было подавление национально-освободительного движения в Украине и недопущение построения и утверждения независимого украинского государства в 1932-1933 годах.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО также отметил, что согласно действующему международному и национальному законодательству суд осудил руководителей большевистского режима за преступление против человечности, которое согласно Конвенции ООН от 26 ноября 1968 года не имеет срока давности. «Таким образом, решением компетентного суда наша страна выполнила свои международные обязательства предпринимать меры по предупреждению геноцида и наказывать за его совершение», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 января Апелляционный суд г. Киева признал руководителей большевистского тоталитарного режима виновными в геноциде в Украине в 1932-1933 годах.

По данным СБУ, суд констатировал, что Иосиф Сталин (Джугашвили), Вячеслав Молотов (Скрябин), Лазарь Каганович, Павел Постышев, Станислав Косиор, Влас Чубарь и Мендель Хатаевич совершили преступление геноцида, предусмотренное Уголовным кодексом Украины.

В то же время суд закрыл уголовное дело в связи с их смертью.

«Согласно заключению проведенной во время досудебного следствия судебной научно-демографической экспертизы Институтом демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины, вследствие совершенного геноцида в Украине погибли 3 млн. 941 тыс. человек», отмечают в СБУ.