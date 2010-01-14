Наименее полезные профессии в Украине: банкиры, рекламисты и налоговые консультанты. К такому выводу пришел еженедельник «Комментарии:», применив к украинским реалиям подход британского аналитического центра New Economics Foundation, эксперты которого в прошлом году вывели экономическое обоснование бесполезности для общества многих престижных профессий и одновременно доказали немалую пользу низкооплачиваемых работ.

Как отмечает издание, непрестижные и низкооплачиваемые профессии приносят украинскому обществу больше пользы, чем престижные и высокооплачиваемые. По расчетам «Комментариев:», оказалось, что в прошлом году няня детсада на каждую потраченную на нее государством гривню отдала экономике 9,5 грн., тогда как, например, топ-менеджеры банков на одну заработанную гривню нанесли украинцам убыток на 38 грн.

Как пишет издание, помощник воспитателя (так называется должность няни согласно штатному расписанию) в среднем по Украине получает около 850 грн. В ряде городов к этой сумме добавляются доплаты из местных бюджетов, но далеко не во всех. Даже в Киеве в детских садах няням платят не больше 1000 грн. даже при условии, что они выполняют еще и функции уборщиц, а нередко - и помощников дворников. Ведь дошкольные учреждения живут по штатным расписаниям 1971 года, где не предусмотрены ставки персонала по соблюдению чистоты. По данным Минобразования, сейчас дошкольные учреждения посещает около 1,13 млн. детей. Учитывая, что более 70% семей в Украине имеют одного ребенка, можно допустить, что посещение ребенком детского сада позволяет работать 1 миллиону женщин.

Средняя заработная плата в Украине составляет 1877 грн. в месяц, но, согласно исследованиям, женщины получают в среднем на 15–20% меньше, чем мужчины. Соответственно, для женщин за основу расчетов можно взять показатель в 1595 грн. в месяц. Учитывая, что, в среднем, одна помощница воспитателя присматривает за 17 детьми, а роль няни в уходе за ребенком можно оценить в 30%, то эффект от ее работы оценивается в 8,1 тыс. грн. Выходит, что с каждой потраченной государством на зарплату няни гривни экономика получает эффект в 9,5 грн. доходов.

По самым скромным подсчетам, в прошлом году банкиры нанесли экономике Украины убытки в размере половины годового ВВП, отмечают «Комментарии:». Во-первых, на них лежит вина за колебание валютного курса и девальвацию гривни на 60%. Для страны это означает, что гривневые доходы от экспорта из-за колебания за год сократились на 27%. Колебания стали также причиной того, что украинцы приобрели иностранных товаров и услуг на 31,2% меньше. А это уже экономический негатив в 50 млрд. долларов. Второе - это непосредственные расходы государства на рекапитализацию банков. Из обещанных 44 млрд. грн. украинский бюджет фактически потратил на эти меры 21 млрд. грн. Но, с социальной точки зрения, эти деньги не достались тем, кто в них нуждался. Третье - это деньги, которые Нацбанк бросил на стабилизацию курса гривни. НБУ потратил на это около 10,3 млрд. долларов золотовалютных резервов.

Невзирая на это, замечает издание, уровень окладов в банковском секторе продолжал расти. Если средняя заработная плата председателя правления украинского банка в 2008 году составляла около 75 тыс. грн. в месяц, то только за три месяца 2009 года эта цифра возросла до 118 тыс. грн. Оклад рядового топ-менеджера за этот же период возрос с 22,7 тыс. до 43 тыс. грн. И это без учета бонусов. При этом, по данным на середину года, в Украине функционировало 184 банка с 9 тысячами топовых руководителей. Расходы на их содержание за год составили около 13 млрд. грн. Выходит, что на одну заработанную гривню банкир-руководитель нанес украинцам убыток на 38 грн., пишут «Комментарии:».

В рейтинг бесполезных профессий по версии еженедельника также попали топ-менеджеры рекламных компаний, которые на каждую заработанную гривню принесли убыток обществу в 12,6 грн., и налоговые консультанты (10 грн. убытков на заработанную гривню), а общественно полезных – санитарки (4,2 сэкономленные гривни на одну вложенную государством).