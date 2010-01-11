На Прикарпатье открыли памятник Евгену Коновальцу

В воскресенье в селе Старые Углы Косовского района Ивано-Франковской области был торжественно открыт памятник главе Провода Украинских Националистов Евгену Коновальцу.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Косовский райгосадминистрации.

Священники УАПЦ и УГКЦ освятили памятник, который сооружен на средства сельской общины по инициативе уроженца села, председателя районной «Просвіти» Богдана ГЛИБЧУКА. Автор - львовский скульптор Петр ШТАЕР.

После освящения памятника состоялось вече при участии более 400 человек, на котором выступили председатель областной «Просвіти» Степан ВОЛКОВЕЦКИЙ, руководитель областного КУНа Богдан БОРОВИЧ, заместитель председателя Косовской райгосадминистрации Николай ВАСКУЛ, сельский голова Василий ЦИКАЛЯК и глава районной станицы ОУН-УПА Петр ПИДЛЕТЕЙЧУК и др. Они выразили благодарность за сохранение и чествование памяти борцов за независимость Украины, а также призвали поддержать на выборах действующего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. Евген Коновалец родился 14 июня 1891 года.

До Первой мировой войны - лидер студенческого движения во Львове. В 1917-1919 гг. - полковник Армии УНР, командир Корпуса сечевых стрельцов. С декабря 1922 года жил в эмиграции в Чехословакии, Германии, Швейцарии и Италии. С 1927 года глава Провода Украинских Националистов.

Е.Коновалец погиб 23 мая 1938 года в Роттердаме (Голландия) в результате теракта, организованного НКВД. Убийство совершил сотрудник НКВД Павел Судоплатов.

Похоронен Е.Коновалец на кладбище Кросвейк в Роттердаме.