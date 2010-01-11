После выборов стоит ожидать девальвации гривни?

После президентских выборов можно ожидать девальвацию гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время пресс-конференции высказал экономический эксперт Борис КУШНИРУК.

"Независимо от того, кто придет к власти… нас ожидает падение гривни. При этом, если к власти придет Партия регионов, то такое развитие событий ускорится, потому что их бизнес ориентирован на экспорт – это металлургия, химия…», - сказал Б.КУШНИРУК.

По его словам, предприятия данных отраслей будут заинтересованы в девальвации гривни, чтобы получить дополнительную прибыль. «Бизнес, ориентированный на экспорт, будет заинтересован в обесценивании гривни», - уверен Б.КУШНИРУК.

Эксперт напомнил, что Международный валютный фонд пока не предоставляет кредиты для Украины, резервы правительства исчерпаны, и оно больше не имеет возможности выполнять свои обязательства. «Нет другого способа выполнить правительственные обязательства, как включать печатный станок», - считает Б.КУШНИРУК. Кроме того, у правительства есть внешние обязательства, в том числе обязательства по оплате купленного газа, а также внутренние – выполнение социальных гарантий, в частности выплата пенсий.

Б.КУШНИРУК также отметил, что досрочные парламентские выборы в лучшем случае смогут пройти в Украине летом или осенью 2010 г., и до этого времени будет продолжаться политическая борьба в стране. Кроме того, не будут проводиться нужные экономические реформы. По его словам, западные эксперты уже прогнозируют вторую волну кризиса в странах Западной Европы.