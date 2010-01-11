Умер Георгий Гаранян

Саксофонист Георгий Гаранян скончался в возрасте 75 лет, сообщает агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на вдову музыканта Нелли Закирову. По ее словам, Гаранян умер в Краснодаре, куда приехал на гастроли. Смерть наступила утром 11 января от остановки сердца.

Гаранян начал музыкальную карьеру в 1950-х годах в ансамбле "Золотая восьмерка". Позднее, в 60-х, он стал играть в эстрадном оркестре Всесоюзного радио, благодаря которому приобрел широкую известность. В это же время Гаранян в составе различных джазовых ансамблей принимал участие в различных фестивалях как в России, так и за рубежом.

Гаранян был известен не только как исполнитель, но и как композитор: он написал музыку к нескольким десяткам фильмов, среди которых "Покровские ворота", "Вечерний лабиринт" и "Рецепт ее молодости". В 1993 году ему было присвоено звание народного артиста России.

Кроме того, Гаранян некоторое время был главным дирижером Цирка на Цветном бульваре, а также вел радиопередачу "Джаз-клуб Георгия Гараняна" и телепрограмму "Джем-5" на канале "Культура". Гаранян также был единственным джазовым музыкантом, имевшим персональный абонемент в Большом зале Московской консерватории.

Лента.ру