В Черкасской области адвокат переписала на себя наследство клиента
13:12, 11 января 2010Общество
1558
Возбуждено уголовное дело
В Черкасской области правоохранители разоблачили сотрудницу адвокатского объединения, которая предоставила клиенту поддельные постановления одного из районных судов и путем обмана завладела его наследством в сумме 100 тыс. грн. и 11 тыс. дол.
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
Прокуратурой одного из районов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter