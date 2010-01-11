В Черкасской области адвокат переписала на себя наследство клиента

В Черкасской области правоохранители разоблачили сотрудницу адвокатского объединения, которая предоставила клиенту поддельные постановления одного из районных судов и путем обмана завладела его наследством в сумме 100 тыс. грн. и 11 тыс. дол.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Прокуратурой одного из районов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.