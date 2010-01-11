Украина сдаст России врага Кадырова?

Украина задержала, и похоже, планирует передать России чеченского беженца Ахмеда ЧАТАЕВА, сообщает Радио «Свобода». По ее информации, А.ЧАТАЕВ сейчас находится в Закарпатском СИЗО.

Как отмечает Радио «Свобода», суд города Грозного признал виновным А.ЧАТАЕВА в терроризме и борьбе с российскими вооруженными силами. Радио «Свобода» также отмечает, что согласно обнародованной на оппозиционном сайте «Кавказ-центр» информации, признание у А.ЧАТАЕВА выбили: «ему без наркоза отрезали раненую руку, а потом подключали к ране электрический ток».

По сообщению правозащитников, после пыток в российской тюрьме, А.ЧАТАЕВУ удалось бежать из страны, после чего Россия объявила его в международный розыск. До последнего времени А.ЧАТАЕВ жил в Австрии, с официальным статусом беженца. Когда на новогодние праздники он приехал в Украину, 3 января его задержали сотрудники милиции Ужгорода. А 6-го - местный суд решил держать его в следственном изоляторе для дальнейшей экстрадиции в Россию.

Как сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на экспертов по правам человека, если Украина таки согласится на экстрадицию беженца, это может вызвать международный скандал. В частности, по словам председателя Харьковской правозащитной группы Евгения ЗАХАРОВА, ведущего альтернативное расследование этого случая, «Чатаев жил в Австрии с женой и тремя детьми, после тех пыток он инвалид второй группы. В Украине его задержали сотрудники областного УБОПа. Для суда запрос России на экстрадицию оказался важнее, чем статус беженца ... »

«Его нельзя экстрадировать. Будет международный скандал, которые уже имели место относительно Украины», - отметил Е. ЗАХАРОВ.

Как отмечает Радио «Свобода», администрация Закарпатского следственного изолятора, руководство областной милиции и СБУ отказываются от комментариев, мотивируя новогодними праздниками. А помощник министра внутренних дел Украины по правам человека в Закарпатье Степан КИЯХ считает, что чеченского беженца задержали вполне законно. «Есть постановление суда, что он задержан в соответствии с законом. Он объявлен в международный розыск. Есть решение суда Чеченской республики, в соответствии с ним наш суд решил держать его в следственном изоляторе. Я не видел всех документов, и точно не знаю, имеет ли он статус беженца, или возвращать его в Россию, и когда именно », - отметил С.КИЯХ.

Как сообщалось ранее, в 2006-м году мировое сообщество осудил Украину за экстрадицию 10 узбекских беженцев, а в 2008-м - за передачу российским спецслужбам беженца-россиянина.