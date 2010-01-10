Тимошенко: опять деньги решили вопрос

Кандидат в Президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в нынешнем составе Центральной избирательной комиссии господствует "киваловщина".

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в эфире “5-го канала” в воскресенье вечером.

"В Центральной избирательной комиссии опять господствует "киваловщина", и опять деньги решили вопрос, без честности, без справедливости ЦИК, к сожалению, и дальше будет работать. Единственная надежда, что все же есть часть ЦИК, которая стоит на позиции чести, совести и законности во главе, как я надеюсь, с председателем ЦИК", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, в интересах такого утверждения говорит решение Центральной избирательной комиссии о возможности голосования на дому на основании личного заявления без документального подтверждения состояния здоровья.

"Подкупом, предложениями и чем-либо сформировали в ЦИК 7 членов, которые просто штампуют решения, которые подает штаб ЯНУКОВИЧА. Это нормально? … Вы, журналисты, можете дать этому оценку, или мы будем молчать так, как молчали до 2005 года? Будем ли мы это глотать и воспринимать как добрые действия доброго хозяйственника? Пока будет молчать общество, до тех пор такие "лидеры", как ЯНУКОВИЧ, будут издеваться над страной и будут представлять олигархию… Я прошу вас – не молчите!", - призвала Ю.ТИМОШЕНКО.