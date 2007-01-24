Добкин предлагает Авакову уйти добровольно

Мэр Харькова Михаил ДОБКИН предложил председателю Харьковской облгосадминистрации Арсену АВАКОВУ добровольно уйти в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации на веб-сайте Харьковского горсовета, предложение добровольно составить А.АВАКОВУ полномочия М.ДОБКИН сделал в связи с признанием Высшим административным судом Украины законности решения Харьковского областного совета о выражении недоверия губернатору.

«Поскольку Арсен АВАКОВ заявляет о том, что будет действовать согласно нормам Конституции Украины, хочу ему посоветовать написать заявление об освобождении. Ведь по Конституции Украины Президент должен освободить от должности председателя облгосадминистрации, если ему выражено недоверие двумя третями голосов депутатов областного совета. Помогите Президенту Украины выполнить нормы Конституции», - заявил М.ДОБКИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня веб-сайт Харьковского горсовета проинформировал, что Высший административный суд Украины вынес решение о том, что решение Харьковского облсовета о недоверии председателю Харьковской облгосадминистрации А.АВАКОВУ было законным.