Кильчицкая назвала два недостатка Черновецкого

Украинская правда проводит чат с Ирэной Кильчицкой. На просьбу рассказать о недостатках Леонида Черновецкого последовал ответ: "У каждого состоявшегося человека есть недостатки. И только благодаря им он и состоялся.

Я считаю, что в настоящее время самый большой недостаток мэра - это то, что он много работает и не занимается разбирательствами со старой властью, а только в необходимых случаях комментирует нападки оппонентов.

Команда мэра постоянно говорит ему о том, что "давайте покажем весь негатив, который мы вскрыли, ведь это будет важно для киевлян".

Но Леонид Михайлович считает, что надо работать.

И еще один недостаток: он любит своих врагов и постоянно об этом говорит. После нескольких серьезных конфликтов в Киевраде я ему напомнила о его одном бывшем друге, который поливал его грязью прилюдно на сессии. Я сказала, что "он - подонок", а Леонид Михайлович ответил, что "он - хороший парень, просто попал в такую ситуацию".

На вопрос, как называют Черновецкого подчиненные, когда самого Шефа нет рядом, Ирэна Кильчицкая ответила: Называют "шеф", называют "эЛэМ".