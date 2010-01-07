В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В реках на юге Крыма сегодня возможно поднятие уровня воды, поэтому на полуострове объявлено штормовое предупреждение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

«В реках южного района Крыма и юго-западного предгорья ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 метра», - сказано в сообщении.

Это четвертое штормовое предупреждение, объявленное крымским управлением МЧС с начала 2010 года.