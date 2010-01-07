В Крыму объявлено штормовое предупреждение
18:15, 07 января 2010Общество
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Ожидается повышение уровня воды в реках
В реках на юге Крыма сегодня возможно поднятие уровня воды, поэтому на полуострове объявлено штормовое предупреждение.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.
«В реках южного района Крыма и юго-западного предгорья ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 метра», - сказано в сообщении.
Это четвертое штормовое предупреждение, объявленное крымским управлением МЧС с начала 2010 года.
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